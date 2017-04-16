Самолет "Ан-26" обокрали на территории Хмельницкого аэропорта

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. На территории Хмельницкого аэропорта обокрали самолет "АН-26". Оборудование с самолета похитили на территории недействующего аэропорта вблизи Хмельницкого. Сообщили в СК ГУ НП в Хмельницкой обл., Передает УНН.