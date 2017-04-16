Самолет "Ан-26" обокрали на территории Хмельницкого аэропорта
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. На территории Хмельницкого аэропорта обокрали самолет "АН-26". Оборудование с самолета похитили на территории недействующего аэропорта вблизи Хмельницкого. Сообщили в СК ГУ НП в Хмельницкой обл., Передает УНН.
В ночь на 15 апреля вблизи с.Ружичанка Хмельницкого района, на территории Хмельницкого аэропорта произошла кража.
"Неустановленные лица, путем повреждения двери, проникли в самолет "АН-26", откуда похитили 4 блока управления самолетом", - сообщают в облполиции.
Правоохранители устанавливают стоимость похищенного имущества и обстоятельства преступления.
Напомним, 13 апреля правоохранители задержали лиц, присвоивших оборудования с завода на 10 млн грн.