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Літак "АН-26" обікрали на території Хмельницького аеропорту

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. На території Хмельницького аеропорту обікрали літак “АН-26”. Обладнання з літака викрали на території недіючого летовища поблизу Хмельницького. Повідомили у СК ГУ НП у Хмельницькій обл., передає УНН.

В ніч на 15 квітня поблизу с.Ружичанка Хмельницького району, на території Хмельницького аеропорту сталася крадіжка.

“Невстановлені особи, шляхом пошкодження дверей, проникли до літака „АН-26“, звідки викрали 4 блоки керування літаком,” — повідомляють в облполіції.

Правоохоронці встановлюють вартість викраденого майна і обставини злочину.

Нагадаємо, 13 квітня правоохоронці затримали осіб, які привласнили обладнання із заводу на 10 млн грн.

Українські Національні Новини

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