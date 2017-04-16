Літак "АН-26" обікрали на території Хмельницького аеропорту
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. На території Хмельницького аеропорту обікрали літак “АН-26”. Обладнання з літака викрали на території недіючого летовища поблизу Хмельницького. Повідомили у СК ГУ НП у Хмельницькій обл., передає УНН.
В ніч на 15 квітня поблизу с.Ружичанка Хмельницького району, на території Хмельницького аеропорту сталася крадіжка.
“Невстановлені особи, шляхом пошкодження дверей, проникли до літака „АН-26“, звідки викрали 4 блоки керування літаком,” — повідомляють в облполіції.
Правоохоронці встановлюють вартість викраденого майна і обставини злочину.
Нагадаємо, 13 квітня правоохоронці затримали осіб, які привласнили обладнання із заводу на 10 млн грн.