Ноябрь стал самым успешным месяцем осени на рынке элитной недвижимости

По итогам месяца доля элитного сегмента в общем количестве операций с недвижимостью составила 5%. Доля инвестиций в элитный сегмент - 24% от всех капиталовложений в рынок недвижимости в течение месяца.

В структуре спроса на рынке элитной недвижимости в сентябре 50% запросов пришлось на квартиры. Наиболее востребованные районы - Печерский и Шевченковский.

Покупатели проявляли интерес как к современным домам, так и к домам начала ХХ в. В процессе выбора оценивалось состояние фасадов, подъездов, наличие парковки. Востребованная площадь квартир составляет 130-180 кв. м. Ценовой диапазон таких предложений - 1700-3000 долл./кв. м.

"Ноябрь стал пиковым осенним месяцем, как по сумме инвестиций, так и по доле элитных объектов в общем объеме рынка недвижимости. Это можно объяснить традиционным стремлением людей закрыть финансовые и жилищные вопросы до Нового года. Значительная, для данного сезона, доля загородных домов в структуре продаж объясняется большим количеством качественного предложения по привлекательной цене. Многие покупатели научились планировать покупки заранее, ожидая наиболее выгодных для себя условий", - прокомментировала ситуацию эксперт по недвижимости Виктория Барабаш.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.