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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107346 просмотра

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108783 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127129 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105709 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107564 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Ноябрь стал самым успешным месяцем осени на рынке элитной недвижимости

Ноябрь стал самым успешным месяцем осени на рынке элитной недвижимости

Киев  •  УНН

 • 14532 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В ноябре 2017 года предполагаемый объем инвестиций в элитную недвижимость Киева (стоимостью от 250 тыс. долл.) составил эквивалент 7 млн ​​832 тыс. долл. Это на 136% выше показателей октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на специализированный портал Столичная недвижимость.

По итогам месяца доля элитного сегмента в общем количестве операций с недвижимостью составила 5%. Доля инвестиций в элитный сегмент - 24% от всех капиталовложений в рынок недвижимости в течение месяца.

В структуре спроса на рынке элитной недвижимости в сентябре 50% запросов пришлось на квартиры. Наиболее востребованные районы - Печерский и Шевченковский.

Покупатели проявляли интерес как к современным домам, так и к домам начала ХХ в. В процессе выбора оценивалось состояние фасадов, подъездов, наличие парковки. Востребованная площадь квартир составляет 130-180 кв. м. Ценовой диапазон таких предложений - 1700-3000 долл./кв. м.

"Ноябрь стал пиковым осенним месяцем, как по сумме инвестиций, так и по доле элитных объектов в общем объеме рынка недвижимости. Это можно объяснить традиционным стремлением людей закрыть финансовые и жилищные вопросы до Нового года. Значительная, для данного сезона, доля загородных домов в структуре продаж объясняется большим количеством качественного предложения по привлекательной цене. Многие покупатели научились планировать покупки заранее, ожидая наиболее выгодных для себя условий", - прокомментировала ситуацию эксперт по недвижимости Виктория Барабаш.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.

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