Листопад став найуспішнішим місяцем осені на ринку елітної нерухомості

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У листопаді 2017 року передбачуваний обсяг інвестицій в елітну нерухомість Києва (вартістю від 250 тис. дол.) склав еквівалент 7 млн 832 тис. дол. Це на 136% вище показників жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на спеціалізований портал Столична нерухомість.