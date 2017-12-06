Листопад став найуспішнішим місяцем осені на ринку елітної нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У листопаді 2017 року передбачуваний обсяг інвестицій в елітну нерухомість Києва (вартістю від 250 тис. дол.) склав еквівалент 7 млн 832 тис. дол. Це на 136% вище показників жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на спеціалізований портал Столична нерухомість.
За підсумками місяця частка елітного сегмента в загальній кількості операцій з нерухомістю склала 5%. Частка інвестицій в елітний сегмент — 24% від усіх капіталовкладень в ринок нерухомості протягом місяця.
У структурі попиту на ринку елітної нерухомості в вересні 50% запитів припало на квартири. Найбільш затребувані райони — Печерський та Шевченківський.
Покупці проявляли інтерес як до сучасних будинків, так і до будівель початку ХХ ст. В процесі вибору оцінювався стан фасадів, під’їздів, наявність парковки. Затребувана площа квартир становить 130-180 кв. м. Ціновий діапазон таких пропозицій — 1700-3000 дол./кв. м.
“Листопад став піковим осіннім місяцем, як по сумі інвестицій, так і за часткою елітних об’єктів в загальному обсязі ринку нерухомості. Це можна пояснити традиційним прагненням людей закрити фінансові та житлові питання до Нового року. Значна, для даного сезону, частка заміських будинків в структурі продажів пояснюється великою кількістю якісної пропозиції за привабливою ціною. Багато покупців навчилися планувати покупки заздалегідь, чекаючи найбільш вигідних для себе умов”, — прокоментувала ситуацію експерт з нерухомості Вікторія Барабаш.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто у новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, яке має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1-го листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.