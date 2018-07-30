Лесные пожары в Калифорнии: количество погибших увеличилось

Согласно предоставленным Калифорнийским департаментом лесного хозяйства и противопожарной защиты 29 июля данным, в настоящее время на территории штата насчитывается 26 очагов возгорания, лишь в 6 из них огонь удалось локализовать. Общая площадь пожаров превышает 809 кв. км, с огнем упорно борются более 12 тыс. пожарных.



Служащий полиции больше всего пострадавшего от пожаров округа Шаста на севере штата заявил, что лесным пожаром Carr Fire охвачено 361 кв. км, уничтожено уже более 500 строений. Огонь перекинулся и на территорию соседнего округа Тринити. Десятки тысяч жителей были эвакуированы. В настоящее время пожар Carr Fire тушат около 3800 пожарных, пламя удалось локализовать лишь на 5 проц. охваченной огнем территории.



Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Калифорнии, а правительство США начало оказывать штату чрезвычайную помощь.



Напомним, ранее сообщалось о 6 жертвах лесных пожаров в Калифорнии.