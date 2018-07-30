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Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих збільшилася

Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих збільшилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Гірські пожежі вирують в різних частинах американського штату Каліфорнія. Вони вже забрали життя чотирьох місцевих жителів і чотирьох пожежних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Згідно з наданими Каліфорнійським департаментом лісового господарства та протипожежного захисту 29 липня даними, в даний час на території штату налічується 26 вогнищ загоряння, лише в 6 з них вогонь вдалося локалізувати. Загальна площа пожеж перевищує 809 кв. км, з вогнем наполегливо борються понад 12 тис. пожежників.

Службовець поліції найбільше постраждалого від пожеж округу Шаста на півночі штату заявив, що лісовою пожежею Carr Fire охоплено 361 кв. км, знищено вже понад 500 будівель. Вогонь перекинувся і на територію сусіднього округу Трініті. Десятки тисяч жителів були евакуйовані. В даний час пожежу Carr Fire гасять близько 3800 пожежників, полум'я вдалося локалізувати лише на 5 відсотків охопленої вогнем території.

Президент США Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в Каліфорнії, а уряд США почав надавати штату надзвичайну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 6 жертв лісових пожеж в Каліфорнії.

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