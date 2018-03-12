Лесной пожар в Индии унес жизни девяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Девять человек погибли в результате лесного пожара, который вспыхнул в районе холмов Курангани в индийском штате Тамилнад в воскресенье, передает УНН со ссылкой на ANI.
Среди погибших - четыре женщины, четверо мужчин и ребенок. Шесть из девяти погибших - из индийского Ченнаи, а трое - из Эроде.
Спасли 27 человек, из которых десять получили небольшие травмы, а восемь - серьезные травмы.
Напомним, в Индии автомобиль врезался в здание школы, девять учеников погибли.