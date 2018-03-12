Лісова пожежа в Індії забрала життя дев'яти людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Дев'ять людей загинули в результаті лісової пожежі, яка спалахнула в районі пагорбів Курангані в індійському штаті Тамілнад в неділю, передає УНН з посиланням на ANI.
Серед загиблих - чотири жінки, четверо чоловіків і дитина. Шість з дев'яти загиблих - з індійського Ченнаї, а троє - з Ероде.
Врятували 27 осіб, з яких десять отримали незначні травми, а вісім - серйозні травми.
Нагадаємо, в Індії автомобіль врізався в будівлю школи, дев'ять учнів загинули.