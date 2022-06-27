Июль придет с 37-градусной жарой - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В конце июня – начале июля в Украине прогнозируется жара, температура местами будет достигать 37 градусов выше нуля, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 28 июня по стране без осадков, только в Крыму, днем и в северо-восточной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, в восточных областях, Карпатах и на Прикарпатье 12-17°; днем 29-34°, в Крыму 23-28°.
29-30 июня в северных, центральных и южных областях дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории, ночью 29 июня в Украине без осадков. Температура ночью 15-20°, на юге страны до 22°; днем в западных областях 30-35°, на Закарпатье до 37°, на остальной территории 29 июня 27-32°, 30 июня 24-29°.
1-2 июля без осадков, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах 1 июля небольшой, 2 июля умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-19°, на Закарпатье и побережье морей до 23°; днем 27-33°, на Закарпатье до 37°.
Дополнение
Средняя месячная температура воздуха в июле этого года, по данным Укргидрометцентра, предполагается на уровне 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), что на 1,5-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы, в юго-западных областях несколько меньше нормы.