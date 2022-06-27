Липень прийде з 37-градусною спекою - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 28 червня по країні без опадів, лише в Криму, вдень і в північно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-21°, у східних областях, Карпатах та на Прикарпатті 12-17°; вдень 29-34°, в Криму 23-28°.

29-30 червня у північних, центральних та південних областях дощі з грозами, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території, вночі 29 червня в Україні без опадів. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 22°; вдень у західних областях 30-35°, на Закарпатті до 37°, на решті території 29 червня 27-32°, 30 червня 24-29°.

1-2 липня без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах 1 липня невеликий, 2 липня помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 23°; вдень 27-33°, на Закарпатті до 37°.

Доповнення

Середня місячна температура повітря у липні цього року, за даними Укргідрометцентру, передбачається на рівні 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), що на 1,5-2° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми, у південно-західних областях дещо менше за норму.