"Лион" в составе 20-х футболистов отправился в Киев на игру с "Шахтером"

В заявку не попал автор дубля в ворота "Манчестер Сити" Максвелл Корне. Всего на поле НСК "Олимпийский могут выйти:

Вратари: Лопеш, Горгелен, Расьоппи

Защитники: Денайер, Дюбуа, Марсал, Марсело, Мэнди, Тете

Полузащитники: Ауар, Какере, Диоп, Ндомбеле, Ндиайе, Тусар

Нападающие: Дембеле, Деппа, Фекир, Терри, Траоре.

Примечательно, что в Киеве подопечные Бруно Женезио не будут проводить тренировки перед игрой с "горняками".

Напомним, что Ндомбеле получил повреждение в крайней игре перед "Шахтером", но отправился с командой в Киев.