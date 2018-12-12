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"Лион" в составе 20-х футболистов отправился в Киев на игру с "Шахтером"

Киев • УНН

 • 9500 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Французский "Лион" с помощью Twitter объявил список игроков, которые полетели в Киев на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Шахтером", сообщает УНН.

"Лион" в составе 20-х футболистов отправился в Киев на игру с "Шахтером"

В заявку не попал автор дубля в ворота "Манчестер Сити" Максвелл Корне. Всего на поле НСК "Олимпийский могут выйти:

Вратари: Лопеш, Горгелен, Расьоппи

Защитники: Денайер, Дюбуа, Марсал, Марсело, Мэнди, Тете

Полузащитники: Ауар, Какере, Диоп, Ндомбеле, Ндиайе, Тусар

Нападающие: Дембеле, Деппа, Фекир, Терри, Траоре.

Примечательно, что в Киеве подопечные Бруно Женезио не будут проводить тренировки перед игрой с "горняками".

Напомним, что Ндомбеле получил повреждение в крайней игре перед "Шахтером", но отправился с командой в Киев.

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