"Лион" в составе 20-х футболистов отправился в Киев на игру с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Французский "Лион" с помощью Twitter объявил список игроков, которые полетели в Киев на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Шахтером", сообщает УНН.
В заявку не попал автор дубля в ворота "Манчестер Сити" Максвелл Корне. Всего на поле НСК "Олимпийский могут выйти:
Вратари: Лопеш, Горгелен, Расьоппи
Защитники: Денайер, Дюбуа, Марсал, Марсело, Мэнди, Тете
Полузащитники: Ауар, Какере, Диоп, Ндомбеле, Ндиайе, Тусар
Нападающие: Дембеле, Деппа, Фекир, Терри, Траоре.
Примечательно, что в Киеве подопечные Бруно Женезио не будут проводить тренировки перед игрой с "горняками".
Напомним, что Ндомбеле получил повреждение в крайней игре перед "Шахтером", но отправился с командой в Киев.