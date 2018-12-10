Один із лідерів "Ліону" травмувався перед грою з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Центральний півзахисник французького "Ліону" Тангі Ндомбеле може пропустити матч за вихід в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА із донецьким "Шахтарем", інформує УНН з посиланням на L'Equipe.
21-річний Ндомбеле підвернув щиколотку в матчі з “Ренном” (0:2). Півзахисник знаходиться під наглядом медичного персоналу, проте терміни його відновлення поки залишаються невідомими.
В 16 матчах французької Ліги 1 даної кампанії відзначився 4 гольовими пасами, а в 5-ти матчах Ліги чемпіонів забив два голи.
Примітно, що трансферна вартість молодого гравця складає 35 млн. євро.
Додамо також, матч “Шахтар” — “Ліон” пройде на київському НСК “Олімпійський” 12-го грудня.