Один из лидеров "Лиону" травмировался перед игрой с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Центральный полузащитник французского "Лиона" Танги Ндомбеле может пропустить матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с донецким "Шахтером", информирует УНН со ссылкой на L'Equipe.
21-летний Ндомбеле подвернул лодыжку в матче с “Ренном” (0: 2). Полузащитник находится под наблюдением медицинского персонала, однако сроки его восстановления пока остаются неизвестными.
В 16 матчах французской Лиги 1 данной кампании отличился 4 голевыми пасами, а в 5-ти матчах Лиги чемпионов забил два гола.
Примечательно, что трансферная стоимость молодого игрока составляет 35 млн. Евро.
Добавим также, матч “Шахтер” — “Лион” пройдет на киевском НСК “Олимпийский” 12 декабря.