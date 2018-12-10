Один из лидеров "Лиону" травмировался перед игрой с "Шахтером"

21-летний Ндомбеле подвернул лодыжку в матче с “Ренном” (0: 2). Полузащитник находится под наблюдением медицинского персонала, однако сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

В 16 матчах французской Лиги 1 данной кампании отличился 4 голевыми пасами, а в 5-ти матчах Лиги чемпионов забил два гола.

Примечательно, что трансферная стоимость молодого игрока составляет 35 млн. Евро.

Добавим также, матч “Шахтер” — “Лион” пройдет на киевском НСК “Олимпийский” 12 декабря.