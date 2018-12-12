"Ліон" у складі 20-х футболістів відправився у Київ на гру з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Французький "Ліон" за допомогою Twitter оголосив список гравців, які полетіли до Києва на матч 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів із "Шахтарем", повідомляє УНН.
До заявки не потрапив автор дублю у ворота "Манчестер Сіті" Максвелл Корне. Загалом на полі НСК "Олімпійський мають змогу вийти:
Воротарі: Лопеш, Горгелен, Расьоппі
Захисники: Денайер, Дюбуа, Марсал, Марсело, Менді, Тете
Півзахисники: Ауар, Какере, Діоп, Ндомбеле, Ндіайе, Тусар
Нападники: Дембеле, Депа, Набіл Фекір, Террі, Траоре.
Примітно, що в Києві підопічні Бруно Женезіо не будуть проводити тренувань перед грою з "гірниками".
Нагадаємо, що Ндомбеле отримав пошкодження в крайній грі перед "Шахтарем", але відправився з командою до Києва.