"Лион" минимально победил "Бешикташ" в отложенной игре Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В заключительной баталии первых четвертьфинальных поединков Лиги Европы французский "Лион" вышел победителем из домашнего противостояния с турецким "Бешикташем", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Матч в Лионе начался на 45 минут позже указанного времени. Причиной задержки стала позорная поведение "болельщиков" турецкой команды, прямо на стадионе оказывали беспорядки, ранив сотрудников арены. Также фаны "Бешикташа" создали драку с болельщиками французского коллектива, которые искали спасения прямо на газоне.
По событиям в самом поединке, то после гола Райана Бабеля "Бешикташ" больше часа удерживал преимущество в счете. "Лион" давил и в первом тайме пробил в перекладину, а во втором - в штангу. Хозяева дожали соперника под занавес встречи: сначала после розыгрыша штрафного забил Корентен Толиссо, а буквально через две минуты Жереми Морель обокрал вратаря гостей Фабри и принес французам победу.
Отметим, что оба коллектива не принимали участие в групповом этапе Лиги Европы, ведь стартовали в еврокубковом сезоне Лиги чемпионов.
Напомним, что в других баталиях престижного европейского турнира "Сельта" обыграла "Генк", "Шальке" потерпел фиаско от "Аякса", и "Манчестер Юнайтед" не выяснили имя победителя в игре с "Андерлехтом".