"Ліон" мінімально переміг "Бешикташ" у відкладеній грі Ліги Європи

Матч в Ліоні розпочався на 45 хвилин пізніше зазначеного часу. Причиною затримки стала ганебна поведінка “вболівальників” турецької команди, котрі прямо на стадіоні чинили безлади, поранивши співробітників арени. Також фани “Бешикташа” створили бійку з уболівальниками французького колективу, котрі шукали порятунку прямо на газоні.

Щодо подій в самому поєдинку, то після голу Райана Бабеля “Бешикташ” більше години утримував перевагу в рахунку. “Ліон” тиснув і в першому таймі пробив в поперечину, а в другому — в штангу. Господарі дотиснули суперника під завісу зустрічі: спочатку після розіграшу штрафного забив Корентен Толіссо, а буквально через дві хвилини Жеремі Морель обікрав воротаря гостей Фабрі і приніс французам перемогу.

Зазначимо, що обидва колективи не приймали участь в груповому етапі Ліги Європи, адже стартували в єврокубковому сезоні Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що в інших баталіях престижного європейського турніру “Сельта” обіграла “Генк”, “Шальке” зазнав фіаско від “Аяксу”, і “Манчестер Юнайтед” не з’ясували ім’я переможця у грі з “Андерлехтом”.