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"Ліон" мінімально переміг "Бешикташ" у відкладеній грі Ліги Європи

"Ліон" мінімально переміг "Бешикташ" у відкладеній грі Ліги Європи

Київ • УНН

 • 16789 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У заключній баталії перших чвертьфінальних поєдинків Ліги Європи французький “Ліон” вийшов переможцем з домашнього протистояння із турецьким “Бешикташем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Матч в Ліоні розпочався на 45 хвилин пізніше зазначеного часу. Причиною затримки стала ганебна поведінка “вболівальників” турецької команди, котрі прямо на стадіоні чинили безлади, поранивши співробітників арени. Також фани “Бешикташа” створили бійку з уболівальниками французького колективу, котрі шукали порятунку прямо на газоні.

Щодо подій в самому поєдинку, то після голу Райана Бабеля “Бешикташ” більше години утримував перевагу в рахунку. “Ліон” тиснув і в першому таймі пробив в поперечину, а в другому — в штангу. Господарі дотиснули суперника під завісу зустрічі: спочатку після розіграшу штрафного забив Корентен Толіссо, а буквально через дві хвилини Жеремі Морель обікрав воротаря гостей Фабрі і приніс французам перемогу.

Зазначимо, що обидва колективи не приймали участь в груповому етапі Ліги Європи, адже стартували в єврокубковому сезоні Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що в інших баталіях престижного європейського турніру “Сельта” обіграла “Генк”, “Шальке” зазнав фіаско від “Аяксу”, і “Манчестер Юнайтед” не з’ясували ім’я переможця у грі з “Андерлехтом”.

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