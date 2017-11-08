Врача во Львовской области подозревают в растрате почти 200 тысяч грн

“Установлено, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, заключил договоры и приобрел изделия медицинского назначения на сумму около 500 тыс. грн без проведения тендерных процедур. При этом, мужчина завысил стоимость изделий на сумму свыше 190 тыс. грн. Таким образом злоумышленник растратил имущество местного бюджета Турковского района”, — сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении бывшего главного врача по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины (растрата вверенного имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением), передан в суд.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним, в Запорожье врач получила более 35 тыс. грн взятки за оформление инвалидности.