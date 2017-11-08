Врача во Львовской области подозревают в растрате почти 200 тысяч грн

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46442 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113112 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102182 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105014 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104209 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90532 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103695 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102000 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Врача во Львовской области подозревают в растрате почти 200 тысяч грн

Врача во Львовской области подозревают в растрате почти 200 тысяч грн

Киев  •  УНН

 • 10343 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главный врач одного из медучреждений во Львовской области может оказаться за решеткой из-за покупки медикаментов по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает УНН.

“Установлено, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, заключил договоры и приобрел изделия медицинского назначения на сумму около 500 тыс. грн без проведения тендерных процедур. При этом, мужчина завысил стоимость изделий на сумму свыше 190 тыс. грн. Таким образом злоумышленник растратил имущество местного бюджета Турковского района”, — сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении бывшего главного врача по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины (растрата вверенного имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением), передан в суд.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним, в Запорожье врач получила более 35 тыс. грн взятки за оформление инвалидности.

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