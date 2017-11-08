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Лікаря на Львівщині підозрюють у розтраті майже 200 тисяч грн

Київ • УНН

 • 10345 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Головний лікар одного з медзакладів на Львівщині може опинитися з ґратами через купівлю медикаментів за завищеними цінами. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, передає УНН.

“Встановлено, що підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, уклав договори та придбав вироби медичного призначення на суму близько 500 тис. грн без проведення тендерних процедур. При цьому, чоловік завищив вартість виробів на суму понад 190 тис. грн. Таким чином зловмисник розтратив майно місцевого бюджету Турківщини”, — повідомили в прокуратурі.

Обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (розтрата ввіреного майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем), передано до суду.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо, у Запоріжжі лікар отримала понад 35 тисяч грн хабара за оформлення інвалідності.

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