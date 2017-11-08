Лікаря на Львівщині підозрюють у розтраті майже 200 тисяч грн

“Встановлено, що підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, уклав договори та придбав вироби медичного призначення на суму близько 500 тис. грн без проведення тендерних процедур. При цьому, чоловік завищив вартість виробів на суму понад 190 тис. грн. Таким чином зловмисник розтратив майно місцевого бюджету Турківщини”, — повідомили в прокуратурі.

Обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (розтрата ввіреного майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем), передано до суду.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо, у Запоріжжі лікар отримала понад 35 тисяч грн хабара за оформлення інвалідності.