Больницы в пяти восточных областях Украины получат 100 кислородных концентраторов

“Медицинские учреждения пяти восточных областей Украины получат на этой неделе 100 кислородных концентраторов, закупленных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках поддержки правительства Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Такая помощь стала возможной при финансировании правительства Германии в сотрудничестве с Минздравом Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кислородные концентраторы будут поставлены в опорные больницы Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Предполагается, что половину партии оборудования получат медицинские учреждения вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по информации Минздрава, для обустройства кислородом коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19, регионы использовали уже более 750 млн грн субвенции.