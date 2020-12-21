Лікарні у п’яти східних областях України отримають 100 кисневих концентраторів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Медичні заклади п’яти східних областей України отримають цього тижня 100 кисневих концентраторів, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ України.
“Медичні заклади п’яти східних областей України отримають цього тижня 100 кисневих концентраторів, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у рамках підтримки уряду України у боротьбі з пандемією COVID-19. Така допомога стала можливою за фінансування уряду Німеччини у співпраці з МОЗ України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кисневі концентратори будуть поставлені в опорні лікарні Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Передбачається, що половину партії обладнання отримають медичні заклади поблизу лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, для облаштування киснем ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, регіони використали вже понад 750 млн грн субвенції.