Лікарні у п’яти східних областях України отримають 100 кисневих концентраторів

“Медичні заклади п’яти східних областей України отримають цього тижня 100 кисневих концентраторів, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у рамках підтримки уряду України у боротьбі з пандемією COVID-19. Така допомога стала можливою за фінансування уряду Німеччини у співпраці з МОЗ України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кисневі концентратори будуть поставлені в опорні лікарні Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Передбачається, що половину партії обладнання отримають медичні заклади поблизу лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, для облаштування киснем ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, регіони використали вже понад 750 млн грн субвенції.