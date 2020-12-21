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Лікарні у п’яти східних областях України отримають 100 кисневих концентраторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Медичні заклади п’яти східних областей України отримають цього тижня 100 кисневих концентраторів, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Лікарні у п’яти східних областях України отримають 100 кисневих концентраторів

“Медичні заклади п’яти східних областей України отримають цього тижня 100 кисневих концентраторів, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у рамках підтримки уряду України у боротьбі з пандемією COVID-19. Така допомога стала можливою за фінансування уряду Німеччини у співпраці з МОЗ України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кисневі концентратори будуть поставлені в опорні лікарні Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Передбачається, що половину партії обладнання отримають медичні заклади поблизу лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, для облаштування киснем ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, регіони використали вже понад 750 млн грн субвенції.

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