Кисень для "ковідних" ліжок: заступниця Степанова відзвітувалась, скільки освоєно коштів

"Регіональні медичні заклади стараються й оперативно працюють над забезпеченням ліжкового фонду кисневими концентраторами, а також облаштуванням централізованого підведення кисню до ліжок. На сьогодні освоєння коштів, за даними державного казначейства, у сумі понад 750 млн грн, з яких 650 млн грн – видатки розвитку. Всього в Україні до кінця року цифра, яку регіони обіцяють облаштувати ліжка – складає 30 тис. ліжок додатково", - розповіла Шаталова.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в цілому по країні забезпечено киснем понад 35 тис. ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, що становить 55,5%.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047.