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Врачи "скорой" назвали самые распространенные вызовы во время новогодних праздников

Киев • УНН

 • 36193 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В первые часы празднования Нового года чаще всего украинцы вызывают "скорую" из-за различного рода травм. Об этом рассказал в комментарии УНН заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.

Врачи "скорой" назвали самые распространенные вызовы во время новогодних праздников

"Если так брать, во время самого празднования, это как минимум 10 секунд тишины, когда все поднимают бокалы. А потом уже начинается: пробка от шампанского кому-то куда-то попала, кто-то поскользнулся и упал, кто-то где-то ударился, кто-то успел напиться так, что Новый год не может встречать. Сказать, что есть какая-то самая популярная тенденция, нельзя. В общем, в первые часы празднования Нового года, как правило, идут травмы", - сказал собеседник УНН.

С другой стороны, отмечает он, вызовы на отравления и интоксикацию поступают в первые-вторые сутки, когда люди интенсивно злоупотребляют едой и напитками.

"Тогда идут обострения холециститов, панкреатитов, алкогольных и пищевых отравлений - все это идет во вторые, третьи, четвертые сутки. А первые сутки - это, как правило, травмы, связанные с употреблением алкоголя", - рассказал врач.

Как сообщал УНН, ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали на Рождество и Новый год не забывать о физическом дистанцировании и использовании масок, а также советуют по возможности проводить собрания на открытом воздухе.

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