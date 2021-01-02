Врачи "скорой" назвали самые распространенные вызовы во время новогодних праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В первые часы празднования Нового года чаще всего украинцы вызывают "скорую" из-за различного рода травм. Об этом рассказал в комментарии УНН заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.
"Если так брать, во время самого празднования, это как минимум 10 секунд тишины, когда все поднимают бокалы. А потом уже начинается: пробка от шампанского кому-то куда-то попала, кто-то поскользнулся и упал, кто-то где-то ударился, кто-то успел напиться так, что Новый год не может встречать. Сказать, что есть какая-то самая популярная тенденция, нельзя. В общем, в первые часы празднования Нового года, как правило, идут травмы", - сказал собеседник УНН.
С другой стороны, отмечает он, вызовы на отравления и интоксикацию поступают в первые-вторые сутки, когда люди интенсивно злоупотребляют едой и напитками.
"Тогда идут обострения холециститов, панкреатитов, алкогольных и пищевых отравлений - все это идет во вторые, третьи, четвертые сутки. А первые сутки - это, как правило, травмы, связанные с употреблением алкоголя", - рассказал врач.
Как сообщал УНН, ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали на Рождество и Новый год не забывать о физическом дистанцировании и использовании масок, а также советуют по возможности проводить собрания на открытом воздухе.