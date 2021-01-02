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Лікарі "швидкої" назвали найпоширеніші виклики під час новорічних свят

Київ • УНН

 • 36193 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У перші години святкування Нового року найчастіше українці викликають “швидку” через різного роду травмування. Про це розповів у коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу “1583” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.

Лікарі "швидкої" назвали найпоширеніші виклики під час новорічних свят

“Якщо так брати, під час самого святкування, це принаймні 10 секунд тиші, коли всі підіймають келихи. А потім вже починається: пробка від шампанського комусь кудись потрапила, хтось підслизнувся і впав, хтось десь вдарився, хтось встиг напитись так, що Новий рік не може зустрічати. Сказати, що є якась найпопулярніша тенденція, не можна. Загалом, у перші години святкування Нового року, як правило, йдуть травми”, — сказав співрозмовник УНН.

З іншого боку, зазначає він, виклики на отруєння і інтоксикацію надходять у першу-другу добу, коли люди інтенсивно зловживають їжею і напоями.

“Тоді йдуть загострення холециститів, панкреатитів, алкогольних і харчових отруєнь — все це йде у другу, третю, четверту добу. А перша доба — це, як правило, травми, пов’язані із вживанням алкоголю”, — розповів лікар.

Як повідомляв УНН, раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я рекомендували на Різдво і Новий рік не забувати про фізичне дистанціювання і використання масок, а також радять по можливості проводити зібрання на відкритому повітрі.

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