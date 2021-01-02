Лікарі "швидкої" назвали найпоширеніші виклики під час новорічних свят

“Якщо так брати, під час самого святкування, це принаймні 10 секунд тиші, коли всі підіймають келихи. А потім вже починається: пробка від шампанського комусь кудись потрапила, хтось підслизнувся і впав, хтось десь вдарився, хтось встиг напитись так, що Новий рік не може зустрічати. Сказати, що є якась найпопулярніша тенденція, не можна. Загалом, у перші години святкування Нового року, як правило, йдуть травми”, — сказав співрозмовник УНН.

З іншого боку, зазначає він, виклики на отруєння і інтоксикацію надходять у першу-другу добу, коли люди інтенсивно зловживають їжею і напоями.

“Тоді йдуть загострення холециститів, панкреатитів, алкогольних і харчових отруєнь — все це йде у другу, третю, четверту добу. А перша доба — це, як правило, травми, пов’язані із вживанням алкоголю”, — розповів лікар.

Як повідомляв УНН, раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я рекомендували на Різдво і Новий рік не забувати про фізичне дистанціювання і використання масок, а також радять по можливості проводити зібрання на відкритому повітрі.