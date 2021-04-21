Врач-онколог назвал мясо, которое провоцирует рак кишечника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Две трети всех случаев заболевания раком связаны с образом жизни и питанием человека. Об этом в комментарии УНН рассказал заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования, эксперт Минздрава по специальности "онкология" Алексей Ковалев.
Цитата:
"Наши питательные привычки и образ жизни могут влиять на развитие онкологии, и это известно давно. По данным исследователей, две трети всех случаев заболевания раком связаны с образом жизни и с образом питания", - сказал он.
Детали
Влияние питания на развитие онкологии активно изучали в 70-80-х годах прошлого века. Ученые пытались связать недостаток или избыток тех или иных продуктов, которые могут влиять на развитие рака, рассказал Ковалев.
"Специалисты пришли к выводу, что, например, на развитие рака кишечника может повлиять состояние нашей кишечной флоры, которое напрямую зависит от употребляемой нами пищи. Ведь нам с вами принадлежит всего 10% клеток, а 90% клеток человеческого организма - это бактерии, микрофлора", - говорит врач.
Ковалев назвал продукты питания, которые могут способствовать развитию онкологии.
"Это рафинированные жиры и красное мясо. Красное мясо может способствовать развитию рака. И это не является спекуляцией, это давно доказано", - отметил он.
Вместе с тем, полностью исключать из своего рациона рафинированные жиры и мясо врач не рекомендует.
"Мы должны есть эти продукты разумно и ограниченно. Риск развития опухоли кишечника повышен, если мы будем чрезмерно потреблять рафинированные жиры и красное мясо", - резюмировал он.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.