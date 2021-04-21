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Лікар-онколог назвав м'ясо, яке провокує рак кишечника

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Дві третини всіх випадків захворювання раком пов'язані зі способом життя та харчуванням людини. Про це в коментарі УНН розповів завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, експерт МОЗ зі спеціальності "онкологія" Олексій Ковальов.

Цитата:

"Наші поживні звички і спосіб життя можуть впливати на розвиток онкології, і це відомо давно. За даними дослідників, дві третини всіх випадків захворювання раком пов'язані зі способом життя і з образом харчування", - сказав він.

Деталі

Вплив харчування на розвиток онкології активно вивчали в 70-80-х роках минулого століття. Вчені намагалися зв'язати недолік або надлишок тих чи інших продуктів, які можуть впливати на розвиток раку, розповів Ковальов.

"Фахівці прийшли до висновку, що, наприклад, на розвиток раку кишечника може вплинути стан нашої кишкової флори, який безпосередньо залежить від вживаної нами їжі. Адже нам з вами належить всього 10% клітин, а 90% клітин людського організму - це бактерії, мікрофлора", - говорить лікар.

Ковальов назвав продукти харчування, які можуть сприяти розвитку онкології.

"Це рафіновані жири і червоне м'ясо. Червоне м'ясо може сприяти розвитку раку. І це не є спекуляцією, це давно доведено", - зазначив він.

Разом з тим, повністю виключати зі свого раціону рафіновані жири та м'ясо лікар не рекомендує.

"Ми повинні їсти ці продукти розумно і обмежено. Ризик розвитку пухлини кишечника підвищений, якщо ми будемо надмірно споживати рафіновані жири і червоне м'ясо", - резюмував він.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м'яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань. 

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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