Врач-инфекционист рассказала, когда можно ожидать ослабления заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля УНН. В Украине летом может произойти ослабление заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.
"Я сторонник того, чтобы вернуться к вопросу о завершении карантина ... после всех майских праздников ... Если рассматривать этот возбудитель со стороны классического инфекционного процесса, то летом должно быть ослабление заболевания, это особенность коронавируса. Но если рассматривать это заболевание в контексте классического инфекционного процесса ... ", - рассказала Голубовская.
Напомним, Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения.
Как сообщалось, коронавирус может выжить при высоких температурах, считают французские ученые, поставив под сомнение идею, что летом распространение COVID-19 пойдет на спад.