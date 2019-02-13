Лига Европы: "Зенит" потерпел поражение в дебютной игре Ракицкого
Киев • УНН
КИЕВ, 13 февраля. УНН. Российский “Зенит”, цвета которого защищает украинец Ярослав Ракицкий, проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы турецком “Фенербахче”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Все ближе подбирались стамбульцы к воротам Андрея Лунева в первые 20 минут, то и дело подавая угловые. Один из них и оказался результативным. Слиман после отскока выстрелил по центру без шансов для голкипера. Данное заключение стало единственным в игре — 1:0.
Новичок “Зенита” украинец Ярослав Ракицкий провел дебютный матч за клуб из Санкт-Петербурга. В его пассиве желтая карточка за 90 минут игры.
“Мы провели хороший матч, у нас был очень высокий процент владения мячом. Конечно, можно было бы играть в более высоком темпе. Особо отмечу нашего вратаря Харуна Текина. При этом нам противостояла очень сильная команда”, — сказал главный тренер “Фенербахче” Эрсун Янал.
Примечательно, что Слиман — злой гений для российских команд. Его гол принес сборной Алжира ничью в матче с Россией на групповом этапе ЧМ 2014 (1:1), после чего команда Фабио Капелло покинула турнир. И вот — очередная напасть от африканского форварда.
Добавим также, безвыигрышная серия “Зенита” в гостевых еврокубковых матчах продолжилась до восьми встреч (два поражения, шесть ничьих). В последний раз он обыгрывал на выезде “Реал Сосьедад” (3:1) на групповом этапе прошлой Лиги Европы.