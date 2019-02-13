Ліга Європи: "Зеніт" зазнав поразки у дебютній грі Ракицького

Все ближче підбиралися стамбульці до воріт Андрія Луньова у перші 20 хвилин, раз у раз подаючи кутові. Один з них і виявився результативним. Слімані після відскоку вистрілив по центру без шансів для голкіпера. Дане взяття стало єдиним у грі — 1:0.

Новачок “Зеніту” українець Ярослав Ракицький провів дебютний матч за клуб з Санкт-Петербургу. В його пасиві жовта картка за 90 хвилин гри.

“Ми провели хороший матч, у нас був дуже високий відсоток володіння м’ячем. Звичайно, можна було б грати в більш високому темпі. Особливо відзначу нашого воротаря Харуна Текіна. При цьому нам протистояла дуже сильна команда”, — сказав головний тренер “Фенербахче” Ерсун Янал.

Примітно, що Слімані — злий геній для російських команд. Його гол приніс збірній Алжиру нічию в матчі з Росією на груповому етапі ЧС 2014 (1:1), після чого команда Фабіо Капелло покинула турнір. І ось — чергова напасть від африканського форварда.

Додамо також, безвиграшна серія “Зеніту” в гостьових єврокубкових матчах продовжилась до восьми зустрічей (дві поразки, шість нічиїх). В останній раз він обігравав на виїзді “Реал Сосьєдад” (3:1) на груповому етапі минулої Ліги Європи.