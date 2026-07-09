Лига Европы: "Динамо" сегодня сыграет в квалификации против "Университати"

Сегодня, 9 июля, киевское "Динамо" проведет первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университати" Клуж, пишет УНН.

Детали

Матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университати" Клуж пройдет на "Арене Люблин". Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени (19:00 по местному).

"Динамо" получило путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Украины над "Черниговом".

"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу

В свою очередь, "Университатя" пробилась в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту в чемпионате Румынии.

В летнее межсезонье в составе "Динамо" произошли изменения. В частности, команду покинули вратари Валентин Моргун и Денис Игнатенко, защитник Александр Караваев, полузащитники Максим Брагару и Александр Яцик.

В то же время к команде присоединились вратарь Илья Ольховый, нападающий Пьер Мунгенге, а также защитник Томаш Кендзёра. Свой шанс после аренд получили ряд игроков: Алексей Гусев, Навин Малыш, Владислав Герич, Джастин Лонвейк, Валентин Рубчинский, Роман Саленко и Анхель Торрес.

"Динамо" подписало форварда ПСЖ Пьера Мунгенге

В среду киевляне определились с заявкой на матч против румынского коллектива.

Список А:

вратари: Руслан Нещерет (№35), Илья Ольховый (№43);

защитники: Константин Вивчаренко (№2), Александр Тымчик (№18), Алексей Гусев (№20), Кристиан Биловар (№40), Владислав Дубинчак (№44), Алиу Тиаре (№66), Томаш Кендзёра (№94);

полузащитники: Владимир Бражко (№6), Александр Пихалёнок (№8), Назар Волошин (№9), Николай Шапаренко (№10), Валентин Рубчинский (№15), Шола Огундана (№16), Николай Михайленко (№91), Роман Саленко (№17), Джастин Лонвейк (№21), Владислав Кабаев (№22), Навин Малыш (№23), Виталий Буяльский (№29), Андрей Ярмоленко (№7);

нападающие: Эдуардо Герреро (№39), Пьер Мунгенге (№99).

Список Б:

вратарь: Вячеслав Суркис (№71);

защитники: Денис Дикий (№90), Максим Коробов (№13), Тарас Михавко (№32), Владислав Захарченко (№34);

полузащитники: Павел Люсин (№14), Кирилл Осипенко (№19), Богдан Редушко (№70);

нападающие: Владислав Герич (№87), Матвей Пономаренко (№11).

Определился соперник киевского Динамо по первому раунду квалификации Лиги Европы 2026/2027

Однако перед матчем главный тренер киевлян Игорь Костюк сообщил о кадровых потерях.

К сожалению, на сборах потеряли нескольких игроков. Осипенко и Захарченко сделали операции, также вне игры Попов. Есть микроповреждения у Лонвейка. Кабаев и Тымчик восстанавливаются после травм. Они не смогут нам помочь завтра. Несмотря на такие потери, команда продолжает подготовку. Думаю, завтра на поле вы все увидите - сказал Костюк.

Где смотреть и кто фаворит

Матч покажут телеканал "2+2" и видеосервис "Киевстар ТБ".

Букмекеры в этом поединке видят победителем "Динамо", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 1,4. На победу "Университати" - 6,33. На ничью дают - 4,33.

Определились соперники украинских клубов во втором квалификационном раунде еврокубков