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"Динамо" подписало форварда ПСЖ Пьера Мунгенге

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Киевское «Динамо» подписало трехлетний контракт с 18-летним французским нападающим Пьером Мунгенге, который выступал за молодежную команду ПСЖ. В предыдущем сезоне он забил 21 гол и отдал 12 результативных передач в 33 матчах за ПСЖ U19.

"Динамо" подписало форварда ПСЖ Пьера Мунгенге

Киевское "Динамо" подписало контракт с 18-летним французским нападающим Пьером Мунгенге, который выступал за молодежку французского ПСЖ, за который играет украинский защитник Илья Забарный. Контракт с игроком рассчитан на три года, сообщили в клубе, передает УНН.

Детали

"ФК "Динамо" подписал контракт с 18-летним французским нападающим Пьером Мунгенге. Соглашение сроком действия 3 года вступит в силу 1 июля", — говорится в сообщении.

В клубе рассказали, что Пьер Мунгенге родился во французском городе Эври-Куркуронн 3 января 2008 года.

Начал свой футбольный путь в академии ФК "Эври", откуда затем перебрался в "Вильжюиф". В 2021 году присоединился к структуре ПСЖ.

За время пребывания в академии ПСЖ выступал в юношеских командах разных возрастных категорий. В сезоне 2025/2026 зарекомендовал себя как бесспорно лучший игрок ПСЖ U19, став лучшим бомбардиром команды в Юношеской лиге УЕФА и юношеском Кубке Франции. В составе парижан завоевал золотые медали юношеского чемпионата Франции.

Всего в предыдущем сезоне сыграл за ПСЖ U19 33 поединка, в которых забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.

Кроме того, успел дебютировать за первую команду ПСЖ — это произошло в матче 32-го тура Лиги 1 против "Лорьяна". Отметим, тогда на поле форвард провел 15 минут, выйдя на замену вместо Дезире Дуэ.

"Выдающаяся результативность Мунгенге и его настойчивость на футбольном поле привлекли внимание тренерского штаба сборной Франции U19, который начал привлекать его в команду. Поздравляем Пьера в динамовской семье и желаем как можно больше побед и трофеев в бело-синей футболке", — добавили в "Динамо".

Добавим

По данным портала Transfermarkt, форвард, стоимость которого оценивается в 2 млн евро, перешел в стан киевлян свободным агентом.

Напомним

18-летний атакующий полузащитник Райан Роберто переходит в "Шахтер" из бразильского "Фламенго".

Павел Башинский

Спорт