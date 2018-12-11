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Лига чемпионов: Коноплянка принял участие в победе "Шальке" над "Локомотивом"

Киев • УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Немецкий "Шальке" Украинская Евгения Коноплянки победой над московским "Локомотивом" завершил выступление в групповом раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент.

Лига чемпионов: Коноплянка принял участие в победе "Шальке" над "Локомотивом"

Первый тайм прошел без моментов. Можно лишь вспомнить неточный дальний выстрел Коноплянки и промах с голевой позиции представителя "железнодорожников" Денисова.

После перерыва украинец был одним из самых активных на поле. В обоих его ударах после дриблинга вратарь москвичей Гильерме спасал ситуацию. Единственный мяч прошел в дополнительное время. В тривиальной ситуации полевой игрок россиян сбросил мяч на вратаря, но он попал к ногам футболиста немецкого коллектива, и с добивания игровой снаряд в сетку отправил Шопф - 1: 0.

В другой встрече 6-го тура группы D "Порту" в гостях справился с "Галатасараем" - 2: 3

Добавим, что "Шальке" набрало 11 баллов и со второй позиции пробился в плей-офф. "Порту" выиграл групповой этап - 16 пунктов. "Галатасарай" остался с 4 очками и продолжит выступления в Лиге Европы. "Локомотив" остался без еврокубков.

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