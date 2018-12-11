Ліга чемпіонів: Коноплянка взяв участь у перемозі "Шальке" над "Локомотивом"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Німецький "Шальке" українця Євгена Коноплянки перемогою над московським "Локомотивом" завершив виступ у груповому раунді Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Перший тайм пройшов без моментів. Можна лише згадати неточний дальній постріл Коноплянки та промах із гольової позиції представника "залізничників" Денисова.
По перерві українець був одним із найактивніших на полі. В обох його ударах після дриблінгу воротар москвичів Гільєрме рятував ситуацію. Єдиний м'яч відбувся в додатковий час. В тривіальній ситуації польовий гравець росіян скинув м'яч на воротаря, але він потрапив до ніг футболіста німецького колективу, і з добивання ігровий снаряд у сітку відправив Шопф – 1:0.
В іншій зустрічі 6-го туру групи D "Порту" в гостях впорався із "Галатасараєм" – 2:3
Додамо, що "Шальке" набрало 11 балів та з другої позиції пробилося до плей-оф. "Порту" виграв груповий етап – 16 пунктів. "Галатасарай" залишився з 4 очками і продовжить виступи в Лізі Європи. "Локомотив" залишився без єврокубків.