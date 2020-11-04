Лига чемпионов: "Барселона" с минимальной разницей победила "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Каталонская “Барселона” вышла победителем из противостояния Лиги чемпионов с киевским “Динамо” в рамках третьего тура группового раунда турнира, сообщает корреспондент УНН.
Уже на 4 минуте игры за подножку Попова на Месси каталонцы заработали право на пробитие пенальти. Голкипер Нещерет угадал полет мяча при ударе аргентинца, но не сумел дотянуться. Уже в следующей атаке “блаугранос” могли удвоить счет, но Педри попал в перекладину, а затем Гризманн не попал в створ ворот с близкого расстояния.
В дальнейшем гости из Киева сумели выровнять игру и стали чаще атаковать, находясь большую часть времени у чужой штрафной зоны.
На 35 минуте Тер Штеген спас команду от пропущенного гола, отразив в момент частью руки мяч после острого удара Буяльского.
После перерыва обе команды создавали опасные моменты на поле, но забить удалось Жерару Пике. Центрбэк отметился точным ударом головой на 65 минуте. Уже через несколько минут Виктор Цыганков не сумел переиграть Тер Штегена при выходе один на один.
Один гол подопечным Луческу удалось сыграть на 75 минуте. На удар низом от Вербича кипер Тер Штеген совершил сейв, но Цыганков удачно сыграл на добивании. На большее “Динамо” не хватило.
Добавим, “Барселона” идет лидером группы G — 9 очков, у киевлян только один балл.