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Ліга чемпіонів: “Барселона” з мінімальною різницею перемогла “Динамо”

Ліга чемпіонів: “Барселона” з мінімальною різницею перемогла “Динамо”

Київ • УНН

 • 9807 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Каталонська “Барселона” вийшла переможцем із протистояння Ліги чемпіонів з київським “Динамо” в рамках третього туру групового раунду турніру, повідомляє кореспондент УНН.

Вже на 4 хвилині гри за підніжку Попова на Мессі каталонці заробили право на пробиття пенальті. Голкіпер Нещерет вгадав політ м’яча при ударі аргентинця, але не зумів дотягнутися. Вже у наступній атаці “блаугранос” могли подвоїти рахунок, але Педрі влучив у поперечину, а потім Грізманн не влучив у рамку воріт із близької дистанції.

Надалі гості з Києва зуміли вирівняти гру та почали частіше атакувати, знаходячись значну частину часу біля чужої карної зони.

На 35 хвилині Тер Штеген врятував команду від пропущеного голу, відбивши в останній момент частиною руки м’яч після гострого удару Буяльського.

Після перерви обидві команди створювали небезпечні моменти на полі, але забити вдалося Жерару Піке. Центрбек відзначився точним ударом головою на 65 хвилині. Вже через кілька хвилин Віктор Циганков не зумів переграти Тер Штегена при виході сам на сам.

Один гол підопічним Луческу вдалося відіграти на 75 хвилині. На удар низом від Вербича кіпер Тер Штеген здійснив сейв, але Циганков вдало зіграв на добиванні. На більше “Динамо” не вистачило.

Додамо, “Барселона” йде лідером групи G — 9 очок, у киян тільки один бал.

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