Лига арабских государств призвала США отменить решение относительно Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Лига арабских государств призвала США отменить решение относительно Иерусалима, поскольку оно является "опасным нарушением международного права". Об этом говорится в заявлении, распространенном после завершения в Каире экстренного заседания министров иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, в документе содержится призыв к международному сообществу признать государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.
Министр иностранных дел Ливана Гебран Басиль на заседании заявил, что арабским странам следует ввести санкции против Вашингтона, чтобы помешать переносу американского посольства в Иерусалим.
"Против решения следует принять меры предосторожности (...) сначала дипломатические, потом политические, а затем экономические и финансовые санкции", - цитирует его слова Reuters.
Генеральный секретарь Лиги Ахмед Абуль Гейт заявил, что решение Трампа обрекло на "осуждение" и США, и администрацию президента. "Это решение равно легализации оккупации", - отметил Абуль Гейт, имея в виду аннексию Восточного Иерусалима Израилем в Шестидневной войне 1967 года.
"Мы призываем всех признать Палестину как государство, а восточный Иерусалим как ее столицу", - цитирует речь Гейта dpa.
Палестинский представитель Рияд аль-Малики тоже призвал мир признать палестинское государственности со столицей в восточном Иерусалиме и раскритиковал Трампа за "предвзятость" в отношении палестинцев.
Напомним, что решение Трампа вызвало масштабные протесты в мусульманском мире. В демонстрациях в пятницу на палестинских территориях уже погибли двое местных жителей. Мировое сообщество также критикует новую позицию Белого дома относительно Иерусалима.