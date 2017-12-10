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Лига арабских государств призвала США отменить решение относительно Иерусалима

Лига арабских государств призвала США отменить решение относительно Иерусалима

Киев  •  УНН

 • 10061 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Лига арабских государств призвала США отменить решение относительно Иерусалима, поскольку оно является "опасным нарушением международного права". Об этом говорится в заявлении, распространенном после завершения в Каире экстренного заседания министров иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, передает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, в документе содержится призыв к международному сообществу признать государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.

Министр иностранных дел Ливана Гебран Басиль на заседании заявил, что арабским странам следует ввести санкции против Вашингтона, чтобы помешать переносу американского посольства в Иерусалим.

"Против решения следует принять меры предосторожности (...) сначала дипломатические, потом политические, а затем экономические и финансовые санкции", - цитирует его слова Reuters.

Генеральный секретарь Лиги Ахмед Абуль Гейт заявил, что решение Трампа обрекло на "осуждение" и США, и администрацию президента. "Это решение равно легализации оккупации", - отметил Абуль Гейт, имея в виду аннексию Восточного Иерусалима Израилем в Шестидневной войне 1967 года.

"Мы призываем всех признать Палестину как государство, а восточный Иерусалим как ее столицу", - цитирует речь Гейта dpa.

Палестинский представитель Рияд аль-Малики тоже призвал мир признать палестинское государственности со столицей в восточном Иерусалиме и раскритиковал Трампа за "предвзятость" в отношении палестинцев.

Напомним, что решение Трампа вызвало масштабные протесты в мусульманском мире. В демонстрациях в пятницу на палестинских территориях уже погибли двое местных жителей. Мировое сообщество также критикует новую позицию Белого дома относительно Иерусалима.

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