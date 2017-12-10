КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ліга арабських держав закликала США скасувати рішення щодо Єрусалима, оскільки воно є "небезпечним порушенням міжнародного права". Про це йдеться у заяві, поширеній після завершення у Каїрі екстреного засідання міністрів закордонних справ країн, що входять до Ліги арабських держав, передає УНН із посиланням на DW.