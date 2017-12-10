Ліга арабських держав закликала США скасувати рішення щодо Єрусалима
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ліга арабських держав закликала США скасувати рішення щодо Єрусалима, оскільки воно є "небезпечним порушенням міжнародного права". Про це йдеться у заяві, поширеній після завершення у Каїрі екстреного засідання міністрів закордонних справ країн, що входять до Ліги арабських держав, передає УНН із посиланням на DW.
Як зазначає видання, у документі міститься заклик до міжнародної спільноти визнати державу Палестина зі столицею у східному Єрусалимі.
Міністр закордонних справ Лівану Гебран Басіль на засіданні заявив, що арабським країнам варто запровадити санкції проти Вашингтона, щоб перешкодити перенесенню американського посольства до Єрусалима.
"Проти рішення слід ужити запобіжні заходи (…) спочатку дипломатичні, тоді політичні, а потім економічні та фінансові санкції", - цитує його слова інформагенція Reuters.
Генеральний секретар Ліги Ахмед Абуль Гейт заявив, що рішення Трампа прирекло на "засудження" і США, і адміністрацію президента. "Це рішення дорівнює легалізації окупації", - зазначив Абуль Гейт, маючи на увазі анексію східного Єрусалима Ізраїлем у Шестиденній війні 1967 року.
"Ми закликаємо усіх визнати Палестину як державу, а східний Єрусалим як її столицю", - цитує промову Гейта агентство dpa. Палестинський представник Ріяд Аль-Малікі теж закликав світ визнати палестинську державність зі столицею у східному Єрусалимі та розкритикував Трампа за "упередженість" щодо палестинців.
Нагадаємо, що рішення Трампа викликало масштабні протести у мусульманському світі. У демонстраціях у п'ятницю на Палестинських територіях уже загинули двоє місцевих жителів. Світова спільнота також критикує нову позицію Білого дому щодо Єрусалима.