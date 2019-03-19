Лидеры женского тенниса Украины узнали своих соперниц на турнире в Майами

С первого круга основной сетки начнет борьбу одесситка Даяна Ястремская. Ей будет противостоять 59 ракетка мира россиянка Екатерина Александрова (59 ракетка мира). До этого спортсменки играли трижды и две победы в активе украинки.

Леся Цуренко имеет 28 номер посева и стартует со второго круга, где будет ждать победительницу матча одной из победительниц квалификации и китаянки Ван Синьюй (303). Сейчас после семи сезонов выступлений в Майами Цуренко выиграла только один матч в основной сетке.

Элина Свитолина посеяна под шестым номером сыграет также со второго раунда. Во втором круге украинка встретится с победительницей матча между Ван Яфань (49) и Кристиной Младенович (65). Свитолина седьмой сезон подряд выступит в Майами: в прошлом году она дошла до четвертьфинала, показав свой лучший результат на данных соревнованиях.

Напомним, что Екатерина Козлова выиграла первую баталии в квалификации турнира.