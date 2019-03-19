Лідери жіночого тенісу України дізнались суперниць на турнірі в Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В рамках турніру WTA Premier Mandatory в Маямі пройдуть поєдинки кваліфікаційної та основної сіток в яких візьмуть участь й українські спортсменки, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
З першого кола основної сітки розпочне боротьбу одеситка Даяна Ястремська. Їй протистоятиме 59 ракетка світу росіянка Катерина Александрова (59 ракетка світу). До цього спортсменки грали тричі і дві перемоги в активі українки.
Леся Цуренко має 28 номер посіву і стартуватиме з другого кола, де буде чекати переможницю матчу однієї із переможниць кваліфікації та китаянки Ван Сіньюй (303). Наразі після семи сезонів виступів в Маямі Цуренко виграла тільки один матч в основній сітці.
Еліна Світоліна посіяна під шостим номером зіграє також з другого раунду. У другому колі українка зустрінеться з переможницею матчу між Ван Яфань (49) і Крістіною Младеновіч (65). Світоліна сьомий сезон поспіль виступить в Маямі: в минулому році вона дійшла до чвертьфіналу, показавши свій кращий результат на даних змаганнях.
Нагадаємо, що Катерина Козлова виграла першу баталії у кваліфікації турніру.