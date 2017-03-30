Лидеры Украины и Венгрии обсудили сохранение санкций против РФ

"Особое внимание было уделено вопросу противодействия российской агрессии на Донбассе. Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, П.Порошенко обсудил с В.Орбаном заявления венгерских политиков об автономиях.