Лидеры Украины и Венгрии обсудили сохранение санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Европейской народной партии на Мальте обсудили вопрос сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Особое внимание было уделено вопросу противодействия российской агрессии на Донбассе. Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко обсудил с В.Орбаном заявления венгерских политиков об автономиях.