Лідери України і Угорщини обговорили збереження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях саміту Європейської народної партії на Мальті обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Окрему увагу було приділено питанню протидії російській агресії на Донбасі. Сторони обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко обговорив з В.Орбаном заяви угорських політиків про автономії.