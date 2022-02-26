Все религиозные лидеры молятся за Украину – Зеленский

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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Митрополит Епифаний, Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, главный муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и Папа Римский Франциск молятся за украинских военных, которые защищают Украину от российского оккупанта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня говорил с лидерами церквей и религиозных общин Украины. Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, главный муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и председатель католической церкви его святейшество Папа Римский Франциск все, абсолютно все лидеры молятся за наших защитников, за души наших героев, которые отделы свою жизнь за нашу Украину, единство и победу", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Перед началом войны Папа Франциск провозгласил день поста за мир для Украины.

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие. На всей территории Украины ввели военное положение.

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