Усі релігійні лідери моляться за Україну – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Митрополит Епіфаній, Предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій, головний муфтій України, шейх Ахмед Тамім, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх і Папа Римський Франциск моляться за українських військових, які захищають Україну від російського окупанта. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні говорив з лідерами церков та релігійних спільнот України. Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній, предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій, головний муфтій України, шейх Ахмед Тамім, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх і голова католицької церкви його святість Папа Римський Франциск всі, абсолютно всі лідери моляться за наших захисників, за душі наших героїв, які відділи своє життя за нашу Україну, єдність та перемогу", - розповів Зеленський.
Доповнення
Перед початком війни Папа Франциск проголосив день посту за мир для України.
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі й закликав українських військових здати зброю. На всій території України ввели воєнний стан.