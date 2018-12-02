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Лидеры G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию

Киев  •  УНН

 • 9971 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Участникам саммита G20 удалось подписать совместную итоговую декларацию, которая обошлась без неожиданностей и прорывов. США не поддержали заявления, посвященные борьбе с изменением климата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Достигнув минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией, лидеры G20 подписали итоговую декларацию саммита в Буэнос-Айресе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписание декларации стало возможно благодаря "конструктивной совместной работе" и "готовности к компромиссу".

По словам немецкого канцлера, саммит показал, что абсолютное большинство стран "двадцатки" придерживается "принципа многосторонности" в деловых и торговых отношениях, однако прошли те времена, когда этот принцип получал автоматическое одобрение. "За него приходится бороться", - заявила Меркель.

Под давлением США лидеры G20 исключили из итоговой декларации борьбу с протекционизмом, заменив ее на поддержку "принципа многосторонности". В то же время удалось договориться о реформировании Всемирной торговой организации .
Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали только 19 стран - США отказались его поддержать. Россия, Турция и Саудовская Аравия, по данным из французской делегации, сомневались до последнего.

Проблема миграции в документе упоминается лишь двумя предложениями. В частности говорится, что потоки беженцев являются "глобальной проблемой, имеющей гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия". Лидеры G20 пообещали совместно бороться с ее причинами.

Саммит был омрачен событиями в Керченском проливе, где российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины, позже все украинские моряки были арестованы.

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