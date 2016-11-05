Лидера баскской группировки ЭТА задержали во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Лидер баскской радикальной группировки ЭТА Микеля Ирасторзу задержали в поселке Аскен на юго-западе Франции, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Согласно сообщению МВД Испании, в операции по поиску и задержанию Ирасторзи участвовали французские и испанские силовики.
В министерстве не исключают быстрых арестов других членов группировки.
По данным спецслужб, Ирасторза стал лидером ЭТА в прошлом году после задержания бывших лидеров сепаратистов Давида Пла и Ираче Сорзабаля.
В течение десятков лет группировка вела на территории Испании и Франции борьбу за создание отдельного баскского государства.
В январе 2011 года ЭТА объявила об отказе от вооруженных нападений и постоянном перемирии с правительствами обоих государств.