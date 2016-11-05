Лідера баскського угрупування ЕТА затримали у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Лідера баскського радикального угрупування ЕТА Мікеля Ірасторзу затримали в селищі Аскен на південному заході Франції, передає УНН із посиланням на ВВС.
Згідно з повідомленням МВС Іспанії, в операції з пошуку і затримання Ірасторзи брали участь французькі та іспанські силовики.
У міністерстві не виключають швидких арештів інших членів угрупування.
За даними спецслужб, Ірасторза став лідером ЕТА минулого року після затримання колишніх лідерів сепаратистів Давіда Пла і Іраче Сорзабаля.
Протягом десятків років угрупування вело на території Іспанії і Франції боротьбу за створення окремої баскської держави.
У січні 2011 року ЕТА оголосило про відмову від збройних нападів та постійне перемир'я з урядами обох держав.