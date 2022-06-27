Лидер боснийских сербов Додик заявил, что молится о возвращении Трампа и вспомнил о дружбе с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что надеется, что бывший президент США Дональд Трамп вернется к власти и что сербы "будут ждать соответствующих глобальных обстоятельств", чтобы достичь своей цели отделения от Боснии. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Милорад Додик сделал комментарии на собрании, посвященному началу кровавого распада Боснии 30 лет назад.
"Впервые в истории сербы ждут своего времени, - сказал Додик. - Надо набраться терпения, понять время. Европа неизбежно запуталась со своими внутренними проблемами. Я умоляю Бога, чтобы Дональд Трамп снова пришел к власти в Америке".
Во время своего президентства Трамп редко выступал против непрерывных попыток боснийских сербов дестабилизировать Боснию. После того, как Джо Байден стал президентом, Додик попал под санкции США и Великобритании за провозглашенную им цель разделить примерно половину Боснии и соединить ее с соседней Сербией.
Ранее в этом месяце Додик встретился с путиным в россии, заявив, что горд этой встречей.
"Он (путин – ред.) сказал мне только одно: Мы не бросаем наших друзей. Россияне нам ничего плохого не сделали", - добавил Додик.
Дополнение
Босния пережила разрушительную войну 1992-95 годов, в которой погибло более 100 000 человек, прежде чем мирное соглашение, заключенное при посредничестве США, положило конец конфликту. Мирное соглашение, также известное как Дейтонское соглашение.
Война россии в Украине вызвала опасения, что беспорядки могут распространиться на беспокойные Балканы, где россия сохраняет сильное влияние среди сербов.