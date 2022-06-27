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Лідер боснійських сербів Додік заявив, що молиться за повернення Трампа та згадав про дружбу із путіним

Лідер боснійських сербів Додік заявив, що молиться за повернення Трампа та згадав про дружбу із путіним

Київ • УНН

 • 91877 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що сподівається, що колишній президент США Дональд Трамп повернеться до влади і що серби "чекатимуть на відповідні глобальні обставини", щоб досягти своєї мети відокремлення від Боснії. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Мілорад Додік зробив коментарі на зборах, присвячених початку кривавого розпаду Боснії 30 років тому.

"Вперше в історії серби чекають свого часу, - сказав Додік. - Треба набратися терпіння, зрозуміти час. Європа неминуче заплуталася зі своїми внутрішніми проблемами. Я благаю Бога, щоб Дональд Трамп знову прийшов до влади в Америці".

Під час свого президентства Трамп рідко виступав проти безперервних спроб боснійських сербів дестабілізувати Боснію. Після того, як Джо Байден став президентом, Додік потрапив під санкції США та Великої Британії за проголошену ним мету розділити приблизно половину Боснії та з'єднати її із сусідньою Сербією.

Раніше цього місяця Додік зустрівся з путіним в росії, заявивши, що гордий цією зустріччю.

"Він (путін - ред.) сказав мені тільки одне: Ми не кидаємо наших друзів. Росіяни нам нічого поганого не зробили", - додав Додік.

Доповнення

Боснія пережила руйнівну війну 1992-95 років, в якій загинуло понад 100 000 осіб, перш ніж мирна угода, укладена за посередництва США, поклала край конфлікту. Мирна угода, також відома як Дейтонські угоди.

Війна росії в Україні викликала побоювання, що заворушення можуть поширитися на неспокійні Балкани, де росія зберігає сильний вплив серед сербів.

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