"Лестер" одержал пятую подряд победу в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Победная серия "Лестера" после отставки Клаудио Раньери продолжилась. В 31 туре английской Премьер-лиги подопечные Крейга Шекспира одержали победу в домашней игре против "Сандерленда", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Три очка хозяевам принес гол Слимани, который отличился всего через семь минут после выхода на замену. Также Джейми Варди забил в третьем туре Премьер-лиги подряд - 2:0.
Заметим, что победа позволила "лисам" подняться уже на десятое место - в девяти очках от зоны вылета. А "Сандерленд" все ближе к понижению в классе - 20 очков и последнее 20 место.
Добавим, что последний раз "Лестер" уступал в рамках матча Лиги чемпионов "Севильи" еще 22 февраля.