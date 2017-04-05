"Лестер" здобув п'яту поспіль перемогу в АПЛ

Три очки господарям приніс гол Іслама Слімані, який відзначився всього через сім хвилин після виходу на заміну. Також Джеймі Варді забив в третьому турі Прем'єр-ліги поспіль – 2:0.

Зауважимо, що перемога дозволила "лисицям" піднятися вже на десяте місце - в дев'яти очках від зони вильоту. Натомість "Сандерленд" все ближче до пониження в класі – 20 очок і останнє 20 місце.

Додамо, що востаннє "Лестер" поступався в рамках матчу Ліги чемпіонів "Севільї" ще 22 лютого.

Нагадаємо, ФК "Лестер" звільнив головного тренера К.Раньєрі.