"Лестер" здобув п'яту поспіль перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Переможна серія "Лестера" після відставки Клаудіо Раньєрі продовжилася. У 31 турі англійської Прем'єр-ліги підопічні Крейга Шекспіра одержали перемогу у домашній грі проти "Сандерленда", передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Три очки господарям приніс гол Іслама Слімані, який відзначився всього через сім хвилин після виходу на заміну. Також Джеймі Варді забив в третьому турі Прем'єр-ліги поспіль – 2:0.
Зауважимо, що перемога дозволила "лисицям" піднятися вже на десяте місце - в дев'яти очках від зони вильоту. Натомість "Сандерленд" все ближче до пониження в класі – 20 очок і останнє 20 місце.
Додамо, що востаннє "Лестер" поступався в рамках матчу Ліги чемпіонів "Севільї" ще 22 лютого.
Нагадаємо, ФК "Лестер" звільнив головного тренера К.Раньєрі.