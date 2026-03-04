Lenovo разделил ноутбуки на серии с четкой специализацией — два устройства с одинаковым процессором и памятью дают разный опыт, потому что инженерные ресурсы каждой линейки ушли на разное

Lenovo в Фокстрот: что стоит за названием серии

Lenovo разделил ноутбуки на серии с четкой специализацией — два устройства с одинаковым процессором и памятью дают разный опыт, потому что инженерные ресурсы каждой линейки ушли на разное. Понять эту логику — значит выбрать ноутбук Lenovo, который решает конкретную задачу. Разбираем вместе с Фокстрот, чем серии отличаются по сути — и как эта логика упрощает выбор.

Серия важнее процессора

Нагляднее всего это видно на примере IdeaPad и ThinkPad — двух линеек, которые часто работают на одном и том же Intel Core i5 с 16 ГБ DDR5.

Так, IdeaPad Slim 5 весит 1.47 кг, работает более 13 часов от батареи и помещается в любой рюкзак. Алюминиевый корпус, антибликовый экран 16:10, веб-камера 1080p — IdeaPad делает ставку на мобильность. Студент, фрилансер, специалист, который носит гаджет между офисом и домом — серия закрывает сценарий "ноутбук нужен везде".

ThinkPad при аналогичном процессоре распределяет ресурсы иначе: клавиатура проходит тесты по стандарту MIL-STD-810H, корпус выдерживает пролитую жидкость, а модульная конструкция последних поколений позволяет заменять батарею, клавиатуру или порт без замены материнской платы. ThinkPad строится для многолетней интенсивной эксплуатации.

Серия определяет, на что ушли инженерные ресурсы, — и это важнее тактовой частоты.

Yoga и Legion: инструмент вместо компромисса

IdeaPad и ThinkPad покрывают универсальные задачи, Yoga и Legion решают профессиональные.

Например, Yoga Pro 9i — первый ноутбук с экраном Tandem OLED: два органических слоя дают пиковую яркость 1600 нит и охват 100% Adobe RGB. Финальная проверка цвета происходит на экране ноутбука, а не на внешнем калиброванном мониторе. Force Pad превращает тачпад в поверхность для рисования стилусом — одно устройство заменяет связку "ноутбук + монитор + графический планшет".

Legion 7i инвестирует в игровую производительность: RTX 5070 Ti и OLED-панель на 240 Гц, где каждый кадр обновляется за 4 миллисекунды. В киберспортивных шутерах эти миллисекунды отделяют реакцию от промаха. Система ColdFront Hyper удерживает температуру при пиковой нагрузке — клавиатура остается прохладной в многочасовых сессиях.

В Фокстрот предлагают разделять серии на четыре сценария:

мобильная работа и учеба — IdeaPad — легкий корпус, долгая автономность, доступная цена;

интенсивная офисная эксплуатация — ThinkPad — стандарт MIL-STD-810H, лучшая клавиатура в индустрии;

дизайн и создание контента — Yoga — профессиональный OLED, стилус, конвертируемый формат;

игры и рендеринг — Legion — дискретная RTX, высокая частота экрана, продвинутое охлаждение.

Почему серию проще выбирать в Фокстрот

Ошибка в выборе серии обходится дороже, чем разница между конфигурациями внутри одной линейки: покупатель либо переплачивает за невостребованные функции, либо получает машину, не закрывающую главную задачу. Консультанты в Фокстрот объединяют информацию о спецификациях с потребностями пользователей, чтоб просто и понятно объяснить свои рекомендации. А с программой Trade-in можно сдать старый ноутбук в зачет стоимости нового — переход между поколениями или сериями становится доступнее.

Логика серий Lenovo сводит выбор к одному вопросу — "для чего нужен ноутбук", а экспертиза Фокстрот помогает на него ответить.