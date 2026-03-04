Lenovo в Фокстрот: что стоит за названием серии

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Эксклюзив
15:27 • 782 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 11948 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 12740 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 19611 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 47405 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 76100 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 63793 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66931 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61403 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34770 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4м/с
61%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения4 марта, 08:18 • 21916 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время4 марта, 08:29 • 21812 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 20114 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 20215 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 12125 просмотра
публикации
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 782 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 11948 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 20290 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 20195 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 74711 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo15:04 • 1752 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 12187 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 29846 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 37612 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 41630 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Хранитель
Отопление

Lenovo в Фокстрот: что стоит за названием серии

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Lenovo структурировал линейки ноутбуков по четкой специализации, что позволяет выбрать устройство для конкретных задач. Фокстрот помогает разобраться в отличиях серий IdeaPad, ThinkPad, Yoga и Legion для оптимального выбора.

Lenovo в Фокстрот: что стоит за названием серии

Lenovo разделил ноутбуки на серии с четкой специализацией — два устройства с одинаковым процессором и памятью дают разный опыт, потому что инженерные ресурсы каждой линейки ушли на разное

Lenovo в Фокстрот: что стоит за названием серии

Lenovo разделил ноутбуки на серии с четкой специализацией — два устройства с одинаковым процессором и памятью дают разный опыт, потому что инженерные ресурсы каждой линейки ушли на разное. Понять эту логику — значит выбрать ноутбук Lenovo, который решает конкретную задачу. Разбираем вместе с Фокстрот, чем серии отличаются по сути — и как эта логика упрощает выбор.

Серия важнее процессора

Нагляднее всего это видно на примере IdeaPad и ThinkPad — двух линеек, которые часто работают на одном и том же Intel Core i5 с 16 ГБ DDR5.

Так, IdeaPad Slim 5 весит 1.47 кг, работает более 13 часов от батареи и помещается в любой рюкзак. Алюминиевый корпус, антибликовый экран 16:10, веб-камера 1080p — IdeaPad делает ставку на мобильность. Студент, фрилансер, специалист, который носит гаджет между офисом и домом — серия закрывает сценарий "ноутбук нужен везде".

ThinkPad при аналогичном процессоре распределяет ресурсы иначе: клавиатура проходит тесты по стандарту MIL-STD-810H, корпус выдерживает пролитую жидкость, а модульная конструкция последних поколений позволяет заменять батарею, клавиатуру или порт без замены материнской платы. ThinkPad строится для многолетней интенсивной эксплуатации.

Серия определяет, на что ушли инженерные ресурсы, — и это важнее тактовой частоты.

Yoga и Legion: инструмент вместо компромисса

IdeaPad и ThinkPad покрывают универсальные задачи, Yoga и Legion решают профессиональные.

Например, Yoga Pro 9i — первый ноутбук с экраном Tandem OLED: два органических слоя дают пиковую яркость 1600 нит и охват 100% Adobe RGB. Финальная проверка цвета происходит на экране ноутбука, а не на внешнем калиброванном мониторе. Force Pad превращает тачпад в поверхность для рисования стилусом — одно устройство заменяет связку "ноутбук + монитор + графический планшет".

Legion 7i инвестирует в игровую производительность: RTX 5070 Ti и OLED-панель на 240 Гц, где каждый кадр обновляется за 4 миллисекунды. В киберспортивных шутерах эти миллисекунды отделяют реакцию от промаха. Система ColdFront Hyper удерживает температуру при пиковой нагрузке — клавиатура остается прохладной в многочасовых сессиях.

В Фокстрот предлагают разделять серии на четыре сценария:

  • мобильная работа и учеба — IdeaPad — легкий корпус, долгая автономность, доступная цена;
    • интенсивная офисная эксплуатация — ThinkPad — стандарт MIL-STD-810H, лучшая клавиатура в индустрии;
      • дизайн и создание контента — Yoga — профессиональный OLED, стилус, конвертируемый формат;
        • игры и рендеринг — Legion — дискретная RTX, высокая частота экрана, продвинутое охлаждение.

          Почему серию проще выбирать в Фокстрот

          Ошибка в выборе серии обходится дороже, чем разница между конфигурациями внутри одной линейки: покупатель либо переплачивает за невостребованные функции, либо получает машину, не закрывающую главную задачу. Консультанты в Фокстрот объединяют информацию о спецификациях с потребностями пользователей, чтоб просто и понятно объяснить свои рекомендации. А с программой Trade-in можно сдать старый ноутбук в зачет стоимости нового — переход между поколениями или сериями становится доступнее.

          Логика серий Lenovo сводит выбор к одному вопросу — "для чего нужен ноутбук", а экспертиза Фокстрот помогает на него ответить.

          Лилия Подоляк

          Новости Бизнеса
          Техника
          Бренд